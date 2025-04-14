18 тыс. онкобольных в Сербии стали следствием бомбардировки Югославии в 1999 году

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В программе "Актуальное интервью" Даница Груичич - министр здравоохранения Сербии в 2022-2024 годах и нейроонколог с 40-летним стажем - рассказала о печальных последствиях применения НАТО боеприпасов с обедненным ураном во время бомбардировок в 1999 году.

Только с 2007 года сербские врачи стали фиксировать резкий рост агрессивных форм рака среди населения. "Результаты лечения наших больных были гораздо хуже, чем раньше. И, кажется, что сами опухоли были гораздо агрессивнее, чем раньше. В период с 2007 по 2012 года отмечались очень плохие результаты", - сказала экс-министр здравоохранения.

Как сообщает Даница Груичич, по неофициальным данным около 18 тыс. человек заболело злокачественными опухолями. Очень много детей пострадали от медуллобластомы - опухоли, которая обычно развивается в мозжечке.

"Статистика Сербии по лечению онкозаболеваний до 2007 года была замечательной, как и во всем остальном мире. Но с 2007 по 2012 года практически все мои пациенты скончались", - отметила бывший министр.

Все международные комиссии, которые приезжали в Сербию с проверкой говорили, что радиации в стране нет, однако, по словам Даницы Груичич, радиации там не осталось, так как она существует только в момент взрыва. Территория страны до сих пор загрязнена наночастицами урана, именно они и вызывают рак.

Не только Сербия пострадала от бомбардировок НАТО, часть Венгрии, Хорватии, Косово и Метохии также понесли большие потери, однако НАТО не предоставило им никакой компенсации. Более того, жертвами стали даже военнослужащие стран НАТО.

"Итальянские солдаты видели, что американские, немецкие, французские солдаты идут в странной одежде. А им никто не сказал, куда именно они идут, потому что там использовались снаряды с обедненным ураном. Итальянцы на суде доказали, что их государство не защитило своих жителей. Никто ничего не предъявил пострадавшим солдатам, и потому они получили компенсацию", - рассказала Даница Груичич.