3.44 RUB
3.41 USD
3.55 EUR
ОбществоПрезидентЭкономикаПолитикаКультураЗдоровьеПроисшествияТехнологииРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
2,9 тыс. долларов за унцию - цены на золото обновили исторический максимум
Цены на золото побили исторический максимум, впервые поднявшись выше 2,9 тыс. долларов за унцию. По данным нью-йоркской биржи COMEX, стоимость фьючерса на драгметалл за последние сутки поднялась почти на 24 доллара.
Такую тенденцию аналитики связывают с сохраняющейся неопределенностью в мировой экономике и высокими инфляционными рисками. На сегодня все больше инвесторов рассматривают этот актив как один из самых стабильных в мире. А его цена растет в ответ на события, которые приводят к снижению стоимости бумажных инвестиций, таких как акции и облигации.
По прогнозам экспертов, в ближайшие полгода котировки на драгметалл могут достичь 3 тыс. долларов за унцию.