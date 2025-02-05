2,9 тыс. долларов за унцию - цены на золото обновили исторический максимум

Цены на золото побили исторический максимум, впервые поднявшись выше 2,9 тыс. долларов за унцию. По данным нью-йоркской биржи COMEX, стоимость фьючерса на драгметалл за последние сутки поднялась почти на 24 доллара.

Такую тенденцию аналитики связывают с сохраняющейся неопределенностью в мировой экономике и высокими инфляционными рисками. На сегодня все больше инвесторов рассматривают этот актив как один из самых стабильных в мире. А его цена растет в ответ на события, которые приводят к снижению стоимости бумажных инвестиций, таких как акции и облигации.