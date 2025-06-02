2 июня в Стамбуле пройдет второй раунд переговоров России и Украины

Второй раунд переговоров России и Украины планируется 2 июня в 13:00 во дворце Чираган в Стамбуле. Российская делегация прибыла в Турцию вечером в воскресенье, 1 июня.

По информации СМИ, свой вариант меморандума по урегулированию делегация из Москвы намерена передать украинцам во время переговоров. Киевская же версия документа стала достоянием медиа. Отмечается, что он не претерпел никаких изменений. Украина по-прежнему требует прекращения огня сроком на 30 дней, а также обмена военнопленными по принципу "всех на всех".