По всей планете миллиарды людей отметили наступление нового, 2025 года. Организаторы мероприятий удивляли красочными салютами и яркими шоу. Но в некоторых странах новогодняя сказка обернулась кошмаром.

Массовые беспорядки и жертвы пиротехники. Громкими терактами свою кровавую статистику пополнили США. Кому пришлось экономить на праздничном настроении? Какими были годы под знаком Змеи в истории? И чего ждать от нового, 2025-го?

Одна из самых известных примет гласит: "Как Новый год встретишь, так его и проведешь". Стоит ли доверять народной мудрости, - выбор каждого.

Но для жителей Молдовы в этом году слова действительно пророческие. Они вошли в новый год с новым кризисом. "Газпром" с 1 января прекратил поставки газа. Этому предшествовал отказ Кишинева рассчитываться по долгам за голубое топливо. Администрация Санду, как Гринч, украла новогоднее настроение у жителей, отключив рождественские огни в городских декорациях в целях экономии. Власти страны пока не предложили гражданам внятной стратегии выхода из этого кризиса.

Новогодний подарок от Зеленского

Новогодний подарок своим "союзникам" преподнес и Зеленский, оставив Европу без "голубого огонька". Несмотря на выполнение "Газпромом" своих контрактных обязательств, Киев отказался продлевать транзитный договор. Как итог - цены на газ в Европе взлетели до максимальных значений с октября 2023-го. Украинский саботаж, ожидаемо, не нашел поддержки. А премьер Словакии и вовсе пригрозил ответным снижением помощи украинцам в стране.

Роберт Фицо, премьер-министр Словакии:

"В первый день 2025 года президент Украины Зеленский начал целенаправленно наносить ущерб государственным финансам Словакии и всему ЕС своим односторонним решением прекратить транзит газа через Украину в Словакию и другие европейские государства. Весь Европейский союз заплатит от 60 до 70 млрд евро за повышение цен на газ и электроэнергию. Российская Федерация не понесет никакого практического ущерба - только Соединенные Штаты выиграют от решения президента Зеленского, увеличив импорт газа в Европу".

Кошмар в США

Всплеск насилия. Первые часы и дни 2025-го стали кошмаром в США. Прямо в новогоднюю ночь в Новом Орлеане водитель внедорожника на полной скорости влетел в толпу. После чего открыл огонь по тем, кто уцелел.

Тесса Кандифф, жительница г. Новый Орлеан:

"Мы проснулись от того, что телефон просто разрывался. Все звонили, спрашивали, все ли у нас нормально. Выглянули за дверь и увидели предупреждающую ленту - в тот квартал вход запрещен. На улице просто мертвая тишина. И это жутко".

Несколько часов спустя уже в Лас-Вегасе взорвался электромобиль Tesla возле башни Дональда Трампа.

Позже выяснилось, машина была набита пиротехникой и канистрами с бензином. В предсмертной записке устроивший теракт раскритиковал правительство США и призвал американцев пробудиться.

Джо Байден, президент США:

"Мы отслеживаем взрыв кибергрузовика в Лас-Вегасе. Правоохранительные органы и разведывательное сообщество также расследуют это дело, в том числе выясняют, есть ли какая-либо возможная связь с нападением в Новом Орлеане. На данный момент по этому поводу ничего не сообщается".

СМИ сообщают, что подозреваемый во взрыве в Лас-Вегасе служил на той же военной базе, что и террорист, ответственный за атаку в Новом Орлеане. Подозреваемый в первом ЧП поддерживал группировку "Исламское государство", а второй обучал в ФРГ военных ВСУ и бывал в Украине. Более того, в соцсетях Ливельсбергера найдено фото от 2016 года, где тот позирует в одежде с украинским националистическим лозунгом. Эксперты выдвинули теорию, что резкий всплеск террористической активности в США попытаются использовать для срыва инаугурации Трампа.

Подсчитывает потери после новогодней ночи Германия. Смертельные травмы из-за взрыва самодельных пиротехнических изделий там получили не менее 5 человек.

В Берлине квартира полностью сгорела из-за брошенной в нее бомбы.

Во Франции в новогоднюю ночь сожгли 984 автомобиля. А в Польше 1 января пьяный солдат устроил стрельбу по гражданским. Произвел свыше 60 выстрелов. К счастью, никого не убил. Его задержали.

Но в новогоднюю ночь, несмотря на весь хаос и тьму, всегда находится место для чего-то хорошего и сказочного. Шумными гуляньями, громкими песнями и яркими фейерверками 2025-й одними из первых встретили в Новой Зеландии и Австралии. Сидней по традиции звучал ярче всех. Традиционный праздничный фейерверк обошелся властям в 4 млн долларов.

В Китае, на родине пиротехники, праздник встретили с размахом

Тысячи жителей и гостей Дубая встретили Новый год ослепительным фейерверком и световым шоу у самого высокого небоскреба в мире.

А в японском Яманоути выстроилась очередь из желающих посмотреть на макак, купающихся в горячих источниках.

Перуанские шаманы сделали свое предсказание на 2025 год, попросив позитивной энергии в новом году. Помимо угрозы третьей мировой войны, они предсказали природные катаклизмы в Канаде и Японии. А также посоветовали носить золотые украшения, чтобы предотвратить измены в год Змеи.

А вот индийский предсказатель Абигья Ананд считает, что третьей мировой войны в 2025 году не будет. Но, по мнению астролога, обострится ситуация в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

В то же время Павел Глоба, российский астролог, построил теорию, по которой исторические события повторяются каждые 96 лет. Он верит, что сейчас западный мир стоит на пороге Великой депрессии.

Впрочем, если обратиться к истории, то "змеиные" года всегда оставляли свой след. Вот некоторые из них: 1917 - Октябрьская революция, 1941 - начало Великой Отечественной войны, 1989 год - падение Берлинской стены, 2001 год - террористы-смертники направили два самолета в башни-близнецы в Нью-Йорке. В ноябре 2013-го начался Евромайдан.