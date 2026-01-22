22 января в Давосе Трамп планирует подписать устав Совета мира

22 января на полях экономического форума в Давосе Трамп планирует провести торжественную церемонию подписания устава новосозданного Совета мира.

Эта структура займется восстановлением сектора Газа, но она имеет все шансы превратиться во влиятельную международную организацию с самыми широкими компетенциями и полномочиями.

На данный момент известно, что приглашения вступить в Совет мира направлены 50 странам. Ожидается, что в церемонии подписания примут участие представители 35 государств. Согласие на членство в Совете мира дали Беларусь, Турция, Пакистан, Аргентина, Узбекистан, Казахстан, Израиль, Венгрия и десятки других стран.

Дональд Трамп, президент США:

"Мы хотим, чтобы в Совет мира вступили все страны, в которых у людей есть контроль, есть власть. Я думаю, что Совет мира станет самым престижным советом в истории, и он проделает много работы, которую должна была бы сделать Организация Объединенных Наций. И мы будем работать с Организацией Объединенных Наций, но Совет мира будет особенным. У нас будет мир. Он начнется с Газы, с Ближнего Востока".