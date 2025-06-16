220 иранцев стали жертвами обстрелов Израиля

Известно, что иранская полиция за последние сутки вскрыла сеть диверсантов, которые занимались запуском дронов с территории страны. ЦАХАЛ сообщает, что они уничтожили треть иранских пусковых установок. И за последние сутки было поражено несколько оружейных складов Корпуса стражей исламской революции.

Появились сообщения о готовности Вашингтона отправить в Израиль свои самолеты, а также о том, что Пакистан наладил оружейные поставки в Иран. Тегеран уже заявил, что вплоть до прекращения израильских атак никаких переговоров вести не будет. В свою очередь Израиль рекомендует жителям крупных иранских городов эвакуироваться, чтобы не подвергать себя опасности в случае массированных ударов ЦАХАЛ. В связи с ростом напряженности Пакистан закрыл пункты перехода границы с Ираном.