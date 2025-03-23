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24 марта - годовщина бомбардировки Югославии. Какую поддержку оказал Лукашенко в трудное время?

Крупнейший вооруженный конфликт в Европе после Второй мировой войны. 24 марта 1999 года самолеты НАТО без санкции Совета Безопасности ООН начали бомбардировку Югославии. Это привело к гибели свыше 3,5 тыс. человек, включая детей.

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При этом авиаудары наносились Североатлантическим альянсом под предлогом "борьбы за права человека". В самый разгар конфликта, фактически под бомбежками НАТО, Александр Лукашенко - единственный лидер - прилетел в Белград, чтобы встретиться со Слободаном Милошевичем и выразить поддержку людям.

Гарантий безопасности нашему Президенту не давали. Он прилетел по закрытому небу, чтобы "хоть на миллиметр приблизиться к миру".

Ту поддержку от нашей страны в Сербии помнят и сегодня. Признательность даже спустя столько лет ощущается абсолютно во всем. Между государствами выстроено прочное политическое и экономическое взаимодействие, главное - дружат наши народы.

ЮгославияБеларусьБелградНАТОАлександр Лукашенко