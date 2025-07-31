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25 человек пострадали из-за турбулентности в самолете, летевшем в Амстердам
Автор:Редакция news.by
25 пассажиров самолета рейса американской авиакомпании Delta Air Lines были госпитализированы после экстренной посадки в штате Миннесота. Причина - сильная турбулентность.
Лайнер направлялся из Солт-Лейк-Сити в Амстердам, на борту находились 275 пассажиров и 13 членов экипажа. Стоит отметить, что ученые фиксируют рост числа случаев турбулентности по всему миру и связывают это с изменениями климата.
По данным Международной организации гражданской авиации, почти 40 % серьезных травм среди пассажиров в 23-м году были связаны с турбулентностью, об этом сообщает BBC.