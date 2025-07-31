25 человек пострадали из-за турбулентности в самолете, летевшем в Амстердам

25 пассажиров самолета рейса американской авиакомпании Delta Air Lines были госпитализированы после экстренной посадки в штате Миннесота. Причина - сильная турбулентность.



Лайнер направлялся из Солт-Лейк-Сити в Амстердам, на борту находились 275 пассажиров и 13 членов экипажа. Стоит отметить, что ученые фиксируют рост числа случаев турбулентности по всему миру и связывают это с изменениями климата.



По данным Международной организации гражданской авиации, почти 40 % серьезных травм среди пассажиров в 23-м году были связаны с турбулентностью, об этом сообщает BBC.