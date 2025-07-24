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25 июля состоится заседание СБ ООН по теме тайско-камбоджийского конфликта
Автор:Редакция news.by
Совет Безопасности ООН 25 июля проведет заседание, посвященное обострению пограничного конфликта между Камбоджей и Таиландом.
По предварительным данным, оно начнется в 22:00 и пройдет в закрытом режиме. Эскалация пограничного конфликта между Таиландом и Камбоджей перешла в вооруженную фазу утром 24 июля. Военнослужащие сухопутных войск начали перестрелку на спорном участке, после чего стороны обменялись артиллерийскими ударами. Пограничные столкновения продолжаются и 25 июля.