25 июля состоится заседание СБ ООН по теме тайско-камбоджийского конфликта

По предварительным данным, оно начнется в 22:00 и пройдет в закрытом режиме. Эскалация пограничного конфликта между Таиландом и Камбоджей перешла в вооруженную фазу утром 24 июля. Военнослужащие сухопутных войск начали перестрелку на спорном участке, после чего стороны обменялись артиллерийскими ударами. Пограничные столкновения продолжаются и 25 июля.