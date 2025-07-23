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250 тыс. афганцев не могут получить убежище в США
Автор:Редакция news.by
США отказываются от помощи афганцам, которые сотрудничали с американской армией.
Как пишут западные СМИ, администрация американского лидера Дональда Трампа закрывает программы содействия их переезду в США. На данный момент около 250 тыс. афганцев не могут вернуться домой, где их обвинят в сотрудничестве с армией Штатов и находятся в разных странах мира, где ожидают обещанного убежища. Отмена программы переселения связана с сокращениями в Госдепе США.