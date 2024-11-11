29 декабря в Хорватии пройдут президентские выборы

Президентские выборы пройдут 29 декабря в Хорватии, сообщает БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.

На пост главы государства претендуют восемь человек: два фаворита - действующий президент Зоран Миланович, который был впервые избран на эту должность во втором туре президентских выборов, состоявшемся 5 января 2020 года, и его основной политический соперник, независимый кандидат Драган Приморац, являющийся педиатром, судебным экспертом и специалистом в области медицинской генетики, которого поддерживает правящая партия "Хорватское демократическое содружество".

В борьбе за кресло главы государства также примут участие Миро Буль - представитель политической партии "Мост" и мэр города Синь, Томислав Йонич - независимый кандидат, Ивана Кекин - лидер левой политической партии "Можемо!", Бранка Лозо - вице-председатель политической партии "DOMiNO", Мария Селак Распудич - независимый кандидат и Нико Токич Картело - независимый кандидат.

Граждане Хорватии, согласно последним опросам общественного мнения, отдают предпочтение действующему президенту Зорану Милановичу, который уверенно лидирует с результатом 39,3 %. За его основного соперника Примораца свой голос готовы отдать 24,3 % респондентов. На третьем месте находится Распудич, получившая поддержку 10 % опрошенных, уровень доверия к Кекин снизился с 9 % в начале месяца до 8 %. Буль сохраняет поддержку 3,8 % избирателей. Среди оставшихся трех кандидатов только Лозо преодолела барьер в 2 %.