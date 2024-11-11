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29 декабря в Хорватии пройдут президентские выборы
Президентские выборы пройдут 29 декабря в Хорватии, сообщает БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.
На пост главы государства претендуют восемь человек: два фаворита - действующий президент Зоран Миланович, который был впервые избран на эту должность во втором туре президентских выборов, состоявшемся 5 января 2020 года, и его основной политический соперник, независимый кандидат Драган Приморац, являющийся педиатром, судебным экспертом и специалистом в области медицинской генетики, которого поддерживает правящая партия "Хорватское демократическое содружество".
В борьбе за кресло главы государства также примут участие Миро Буль - представитель политической партии "Мост" и мэр города Синь, Томислав Йонич - независимый кандидат, Ивана Кекин - лидер левой политической партии "Можемо!", Бранка Лозо - вице-председатель политической партии "DOMiNO", Мария Селак Распудич - независимый кандидат и Нико Токич Картело - независимый кандидат.
Граждане Хорватии, согласно последним опросам общественного мнения, отдают предпочтение действующему президенту Зорану Милановичу, который уверенно лидирует с результатом 39,3 %. За его основного соперника Примораца свой голос готовы отдать 24,3 % респондентов. На третьем месте находится Распудич, получившая поддержку 10 % опрошенных, уровень доверия к Кекин снизился с 9 % в начале месяца до 8 %. Буль сохраняет поддержку 3,8 % избирателей. Среди оставшихся трех кандидатов только Лозо преодолела барьер в 2 %.
Первый тур восьмых по счету президентских выборов в Хорватии состоится в воскресенье, 29 декабря. Ожидается, что во второй тур, который может пройти через 14 дней, выйдут именно Миланович и Приморац. Прогнозируется, что во втором туре за Милановича проголосует большинство избирателей Кекин, а также не менее половины сторонников, тогда как голоса поддержки Буля, скорее всего, перейдут к Приморацу.
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