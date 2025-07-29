29 июля - годовщина основания МАГАТЭ. Агентство, которое осуществляет функции международного контроля за деятельностью государств планеты в области ядерной энергетики, было основано 68 лет назад.

Учитывая сложность этой проблематики, роль МАГАТЭ трудно переоценить. Оно активно участвует в попытках урегулирования самых взрывоопасных международных конфликтов. Многие страны недовольны деятельностью агентства, при этом от сотрудничества, несмотря на разногласия, не отказывается практически никто.

На днях Тегеран подтвердил, что даже спорная роль МАГАТЭ в недавнем нападении США на Иран не заставит его разорвать с агентством контакты.

Сейед Аббас Аракчи, министр иностранных дел Ирана:

"Я должен совершенно четко и недвусмысленно заявить, что Иран сохранит приверженность Договору о нераспространении ядерного оружия и гарантиям, которые в нем содержатся. Иран продолжит сотрудничество с МАГАТЭ, однако теперь это сотрудничество будет осуществляться через наш Высший совет национальной безопасности. Сотрудничество не прекращено, но каждый конкретный случай будет рассматриваться отдельно!"

В ближайшие две недели миссия МАГАТЭ посетит Иран.