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3 июня в Южной Корее пройдут выборы президента
Правительство Республики Корея официально назначило выборы президента на 3 июня 2025 года. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на агентство "Ренхап".
Соответствующее решение было принято на заседании кабмина 8 апреля - спустя четыре дня после импичмента экс-президенту Юн Сок Ёлю. Кроме того, правительство объявило 3 июня выходным днем.
Конституционный суд 4 апреля единогласно отрешил Юн Сок Ёля от власти. Согласно Основному закону, выборы президента должны будут пройти в течение 60 дней после импичмента предыдущему лидеру. До избрания нового главы государства обязанности президента продолжит исполнять премьер-министр Хан Док Су.
Предварительная регистрация кандидатов в президенты стартовала уже 4 апреля. Кандидатам необходимо будет зарегистрироваться до 11 мая, а предвыборная кампания начнется 12 мая.