3 июня в Южной Корее пройдут выборы президента

Правительство Республики Корея официально назначило выборы президента на 3 июня 2025 года. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на агентство "Ренхап".

Соответствующее решение было принято на заседании кабмина 8 апреля - спустя четыре дня после импичмента экс-президенту Юн Сок Ёлю. Кроме того, правительство объявило 3 июня выходным днем.

Конституционный суд 4 апреля единогласно отрешил Юн Сок Ёля от власти. Согласно Основному закону, выборы президента должны будут пройти в течение 60 дней после импичмента предыдущему лидеру. До избрания нового главы государства обязанности президента продолжит исполнять премьер-министр Хан Док Су.