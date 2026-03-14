3 тыс. фильмов в год, 30 языков и 4-минутный поцелуй: как устроена индийская киноиндустрия
В Индии снимают около 3 тыс. фильмов в год, и это не считая сериалов. Это больше, чем в сумме снимают США и Китай. Причем снимают в Индии сразу на 30 языках. Об особенностях индийского кинематографа рассказала Анастасия Бенедисюк в фильме "Индия глазами белоруса".
Первый звуковой фильм на хинди вышел в 1931 году. Он назывался "Свет мира" и был экранизацией популярной тогда театральной пьесы. Режиссер перенес на экран все действия целиком, включая 7 песен, но это не рекорд. В фильме-сказке "Индра Сабха" о любви принца и феи 71 песня.
Вообще индийское кино славится множеством песен, танцев, а еще эмоций. Например, самый длинный экранный поцелуй в фильме "Карма", снятом больше 90 лет назад, длился 4 мин.
"Как таковых сложностей в работе нет. Каждый на площадке выполняет свою работу. Я работаю минимум 12 ч в день, но порой и по 15", - поделилась актриса Рупали Гангули.
Поскольку актерский состав очень занят, обычно на съемочной площадке есть человек, который постоянно говорит, что будет в следующем эпизоде, проговаривает диалоги, рассказала эксперт в области индийского кино Джайта Гош. "Это упрощает и помогает быстро усвоить материал, - пояснила она. - Главная задача актера - воспроизвести и сделать это эмоционально, то есть они не учат огромные сценарии".
Наши актеры очень загружены. У них в голове много идей, которые они должны воплотить. Их главное оружие - это талант.
"Значительный интерес представляет работа на этом треке: совместное кинопроизводство, либо привлечение индийских кинематографистов в Беларусь для взаимодействия с "Беларусьфильмом" или иными частными кинокомпаниями, которые функционируют в Беларуси", - обратил внимание генеральный консул Беларуси в Мумбаи Александр Мацуков.
Александр Мацуков:
"Сейчас кинопроизводство - это не только про культуру, хотя этот элемент тоже очень важен: он вносит идеологическую составляющую, показывает жизнь в той или иной стране. Но это также о бизнесе. В Индии сейчас кинематограф - это 95 % частных компаний и только 5 % поддерживаемых правительством Индии. Выделяются большие деньги на развитие кинематографа. Индия понимает, что кинематограф - это очень важно. И кинематограф для Индии - это так называемая субкультура.
Сегодня кино в Индии - это огромная индустрия и специально возведенные съемочные города, где делают и мосты, и водоемы, и храмы, и дома. А вообще весь Мумбаи - это одна сплошная съемочная площадка.
Индийское кино уже было на Минском международном кинофестивале "Лістапад". Белорусские ленты представляли в Мумбаи. Идут обсуждения, а не пора ли провести совместный кинофестиваль.
"Если мы показываем белорусские локации через совместное кинопроизводство, мы тем самым рекламируем нашу страну. И в Индии существует четкое убеждение, что кинематограф и кинопроизводство тесно связаны с туризмом. Потому что индийские жители, однажды увидев красивую картинку на экране, стремятся попасть в то же самое место. И Индия уже давно сотрудничает с разными странами Европы, с США, Канадой, Австралией, Новой Зеландией, Россией. Я думаю, нужно и наших кинематографистов тоже подтягивать в эту тему, потому что, как я уже сказал, это не только о культуре, но и о хорошем бизнесе", - повторил Александр Мацуков.