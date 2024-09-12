33 тыс. сотрудников Boeing продолжают бастовать, требуя гарантированных пенсионных выплат

Работники корпорации Boeing вечером 24 октября постановили продолжить свою 6-недельную забастовку из-за отказа руководства компании гарантировать им пенсионные выплаты.

В настоящий момент бастуют 33 тыс. рабочих, занятых на сборке продукции в аэрокосмическом подразделении Boeing: фирма уже понесла огромный ущерб, который вместе с 6-миллиардным балансовым убытком за прошлый квартал грозит компании банкротством.

В настоящий момент отставные сотрудники Boeing получают выплаты из пенсионного фонда, который инвестирует в акции различных предприятий: однако в США фондовый рынок перестал приносить гарантированную прибыль, а вложения в него делаются рискованными - сотрудники Boeing, соответственно, требуют гарантированных пенсий из бюджета компании.