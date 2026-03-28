Планы Литвы по строительству крупного военного полигона у белорусской границы - это смена парадигмы в приграничном сотрудничестве, которая оборачивается трагедией для местных жителей, теряющих свои дома, заявил медиаэксперт Дмитрий Швайба в программе "Актуальное интервью".

В центре внимания оказался городок Капчяместис и его окрестности - территория, где литовские власти планируют разместить военный объект бригадного типа. Отмечается, что решение властей вызывает озабоченность не только с точки зрения безопасности, но и с гуманитарной точки зрения: десятки семей, чьи "родовые гнезда" насчитывают не одно поколение, могут лишиться своих домов.

жители Капчяместиса

Дмитрий Швайба обратил внимание на трагизм ситуации: местные жители, которые являются искренними патриотами своей страны и носителями вековой культуры, оказались в положении вынужденных переселенцев в угоду военным решениям своего государства. При этом любые попытки протеста, включая митинги и обращения к президенту Науседе, скорее всего, будут подавлены с помощью административных и экономических механизмов.

Эксперт подчеркнул, что себестоимость недвижимости в регионе резко падает, и даже те домохозяйства, которые не попали непосредственно в зону строительства, теряют в цене. Комментируя решительные заявления литовцев, которые в интернете обещают не покидать свои дома, медиаэксперт отметил, что это искренний народный протест, но государство уже сделало свой выбор.

Протесты в Литве

Факт Согласно обсуждаемой информации, военный объект будет расположен всего в 10 км от границы Беларуси. Он рассчитан на размещение до 4 тыс. военнослужащих.

Хотя изначально заявляется, что на полигоне будут находиться литовские, а затем и польские военные, учитывая интеграцию этих стран в структуры НАТО, на практике это будет "полный винегрет" из представителей всех государств альянса с соответствующими техническими возможностями.

Медиаэксперт обратил внимание на противоречивость происходящего: с одной стороны, регион "обезлюживают", с другой - там же создают мощную военную и логистическую инфраструктуру. Размер планируемого полигона сравнивают с городом Каунасом, что делает его чрезвычайно затратным.

"Пока не раскрываются карты, кто будет финансировать этот проект. Он подается как исключительно литовское решение, но есть подозрения, что это не совсем так. Существуют некие тайные механизмы обеспечения таких возможностей", - заявил Дмитрий Швайба.

Планируется, что первые учения пройдут в 2028 году, а полное завершение строительства намечено на 2030 год. В год на полигоне будет проходить не менее пяти крупных учений.

"Местное население очень четко понимает, что их регион милитаризируется, - отметил медиаэксперт. - Сувалкский коридор имеет стратегическое значение в условиях, когда состоится конфликт с Российской Федерацией, и эту стратегию они сами себе придумали и реализуют".

медиаэксперт Дмитрий Швайба

Отвечая на вопрос о том, как следует реагировать на милитаризацию приграничья, Дмитрий Швайба подчеркнул, что Беларусь на протяжении многих лет демонстрирует мастер-класс в части реакции на поведение соседей.

"Это, в первую очередь, спокойствие, потому что мы уверены: все соответствующие службы, структуры Беларуси и наших ближайших союзников готовы к любым ситуациям, которые могут моделироваться нашими оппонентами", - заявил он.

Эксперт отметил важность постоянного поддержания не только военных структур, но и системы местного самоуправления, информирования и оповещения, а также диалога с местными сообществами.

Касаясь возможных изменений после предстоящих выборов в Литве, Дмитрий Швайба был краток: "Ответ - нет. Потому что ничего не меняется. Есть тренды, замена людей, персонажей, говорящих голов на экране телевизора не меняет абсолютно трендов. Решения приняты, места и концепции определены, дальше караван идет".