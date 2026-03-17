3.70 BYN
2.93 BYN
3.36 BYN
400 человек погибли при ударе Пакистана по госпиталю в Кабуле
Автор:Редакция news.by
Пакистан нанес массированный удар дронами и авиационными бомбами по Кабулу. Основным объектом атаки оказался местный госпиталь. Известно, что в результате пожара погибли 400 человек, включая врачебный персонал.
Общее число жертв атаки на Кабул может достигать 1 тыс. человек.
Кроме обмена дистанционными ударами стороны также ведут интенсивный артиллерийский обстрел пограничных укреплений друг друга.