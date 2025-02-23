5 часов на одном двигателе - "Боинг 777" приземлился в Питере из-за технической неисправности

Пассажирский самолет вынужденно приземлился в Питере из-за технической неисправности. "Боинг 777" авиакомпании "Нордвинд" выполнял рейс Москва - Куба. Все 434 пассажира благополучно покинули салон, сейчас они ожидают посадки на резервный борт.

По словам очевидцев, во время взлета они услышали подозрительно громкий звук турбины, спустя три часа у боинга заглох двигатель. Во время полета двигатель то работал, то нет.