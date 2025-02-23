3.56 BYN
3.22 BYN
3.37 BYN
5 часов на одном двигателе - "Боинг 777" приземлился в Питере из-за технической неисправности
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3.22025-02-23T14:55:56.000000Z00
Пассажирский самолет вынужденно приземлился в Питере из-за технической неисправности. "Боинг 777" авиакомпании "Нордвинд" выполнял рейс Москва - Куба. Все 434 пассажира благополучно покинули салон, сейчас они ожидают посадки на резервный борт.
По словам очевидцев, во время взлета они услышали подозрительно громкий звук турбины, спустя три часа у боинга заглох двигатель. Во время полета двигатель то работал, то нет.