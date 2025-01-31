5 лет Brexit: большинство британцев не поддерживают решение

В этот день, 31 января, в 2020 году было прекращено членство Великобритании в Евросоюзе. Спустя 5 лет после Brexit только 30 % подданных Соединенного Королевства считают, что это было правильным решением. Об этом свидетельствуют опубликованные результаты соцопроса.

Против Brexit высказались 3/4 граждан в возрасте 18-24 лет. Кроме того, 62 % опрошенных считают выход из ЕС скорее провалом, чем успехом, 20 % - что это ни то, ни другое. И 55 % респондентов выступают за возвращение страны в ЕС, из них 39 % активно поддерживают эту перспективу.