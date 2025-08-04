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500 млн евро на защиту от ракет: Нидерланды первыми в НАТО передадут Украине комплексы Patriot
Нидерланды выделят Украине военную помощь на 500 млн евро, включая системы Patriot и комплектующие к ним, пишет РИА Новости со ссылкой на главу нидерландского минобороны Рубена Брекелманса.
"Украине сейчас необходимо больше средств ПВО и боеприпасов. Нидерланды первыми из союзников по НАТО поставят им пакет американских систем вооружения на сумму 500 млн евро (включая комплектующие и ракеты Patriot)", - написал Рубен Брекелманс в соцсети Х.
Президент США Дональд Трамп ранее рассказал, что США и Евросоюз договорились об отправке американского оружия Киеву, при этом расходы лягут на Европу. Поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем".
Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.