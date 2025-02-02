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51-й штат США - Трамп предложил Канаде решение спора о пошлинах
Канада должна стать 51-м штатом США, чтобы снизить налоги, не платить таможенные пошлины и получить военную защиту. Такое предложение в соцсети опубликовал глава Белого дома Дональд Трамп для решения спора о торговле между двумя странами.
Ранее США ввели высокие пошлины для импорта из Канады и Мексики - 25 % и на товары из Китая - 10 %.
Реакция на подобные меры не заставила себя ждать. В министерстве коммерции КНР заявили, что Пекин подаст иск в ВТО и примет соответствующие контрмеры. А канадский премьер-министр Джастин Трюдо объявил, что Оттава вводит ответные пошлины в размере 25 % на продукцию из Штатов на общую сумму в 155 млрд долларов.