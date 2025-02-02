51-й штат США - Трамп предложил Канаде решение спора о пошлинах

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Канада должна стать 51-м штатом США, чтобы снизить налоги, не платить таможенные пошлины и получить военную защиту. Такое предложение в соцсети опубликовал глава Белого дома Дональд Трамп для решения спора о торговле между двумя странами.

Ранее США ввели высокие пошлины для импорта из Канады и Мексики - 25 % и на товары из Китая - 10 %.