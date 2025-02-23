57 % поляков недовольны правительством Дональда Туска

Так, 57 % респондентов выразили негативное отношение к политике нынешнего кабмина, тогда как поддерживает его 31 %. Наибольшую критику правительство вызывает среди мужчин. При этом 33 % участников опроса заявили, что их отношение к правительству "категорически негативное".