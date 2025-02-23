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57 % поляков недовольны правительством Дональда Туска
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Более половины жителей Польши недовольны действиями правительства Дональда Туска. Данные нового опроса приводят местные СМИ.
Так, 57 % респондентов выразили негативное отношение к политике нынешнего кабмина, тогда как поддерживает его 31 %. Наибольшую критику правительство вызывает среди мужчин. При этом 33 % участников опроса заявили, что их отношение к правительству "категорически негативное".
Параллельно соцопросы показывают, что на предстоящих президентских выборах в Польше первое место по популярности занимает кандидат от "Гражданской платформы" мэр Варшавы Рафал Тшасковский. Следом за ним идет представитель "Права и справедливости" Кароль Навроцкий.