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57 % поляков недовольны правительством Дональда Туска

Более половины жителей Польши недовольны действиями правительства Дональда Туска. Данные нового опроса приводят местные СМИ.

Так, 57 % респондентов выразили негативное отношение к политике нынешнего кабмина, тогда как поддерживает его 31 %. Наибольшую критику правительство вызывает среди мужчин. При этом 33 % участников опроса заявили, что их отношение к правительству "категорически негативное".

Параллельно соцопросы показывают, что на предстоящих президентских выборах в Польше первое место по популярности занимает кандидат от "Гражданской платформы" мэр Варшавы Рафал Тшасковский. Следом за ним идет представитель "Права и справедливости" Кароль Навроцкий.

опросПольша