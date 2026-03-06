3.75 BYN
2.89 BYN
3.35 BYN
7 марта в Казани пройдет конкурс красоты "Мисс БРИКС - 2026"
Автор:Редакция news.by
Казань принимает первый в истории международный конкурс красоты стран БРИКС. В столице Татарстана собрались участницы из 17 государств, в том числе и Беларуси. Возрастных категорий три: самые юные, от 18 до 25 лет и 30+.
Белоруска Изабелла Новикова поборется за титул "Маленькая мисс", Алия Короткая - за звание мисс, а Божена Линкевич попробует стать миссис.
В проекте принимают участие представительницы из России, Бразилии, Индии, Китая, ЮАР, Индонезии, Кубы, Боливии и других стран. За бриллиантовую корону поборется 51 участница. Самых красивых девушек стран БРИКС выберут 7 марта.