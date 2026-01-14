70 % немецких призывников отказываются от службы в армии

Все больше граждан Германии отказываются от военной службы, в то время как власти страны хотят увеличить численность армии до 260 тыс.



В 2025 году число лиц, которые отказались от службы в армии, возросло примерно на 70 %. В Конституции ФРГ закреплено право граждан на отказ от военной службы по соображениям совести. Но с 2026 года в Германии вступил в силу новый закон. Он обязывает молодых людей проходить медкомиссию и восстанавливает систему воинского учета.