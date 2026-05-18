71 % граждан Литвы недовольны ситуацией в стране

В Литве резко выросло число граждан, недовольных ситуацией в стране. Согласно свежему исследованию, траекторию развития государства как ухудшающуюся отмечает 71 % опрошенных.

Пессимистичные настроения преобладают среди сельских жителей, рабочих, фермеров и людей старше 50. Оптимизм сохраняет лишь 21 % респондентов - в основном это обеспеченная молодежь и руководители компаний.