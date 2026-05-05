85 % немцев недовольны работой Мерца

Мерц поставил очередной антирекорд. Согласно свежему опросу, деятельностью немецкого канцлера недовольны 85 % жителей.

Скепсис проник даже в ряды собственной партии: больше половины сторонников блока не удовлетворены работой своего лидера.

На этом фоне 59 % опрошенных заявляют о необходимости проведения досрочных выборов. При этом более четверти выступают за создание новой коалиции с участием партии "Альтернатива для Германии".