3.77 BYN
2.83 BYN
3.32 BYN
85 % немцев недовольны работой Мерца
Автор:Редакция news.by
Мерц поставил очередной антирекорд. Согласно свежему опросу, деятельностью немецкого канцлера недовольны 85 % жителей.
Скепсис проник даже в ряды собственной партии: больше половины сторонников блока не удовлетворены работой своего лидера.
На этом фоне 59 % опрошенных заявляют о необходимости проведения досрочных выборов. При этом более четверти выступают за создание новой коалиции с участием партии "Альтернатива для Германии".
Примечательно, что каждый четвертый участник исследования хотел бы видеть на посту канцлера именно представителя "АдГ".