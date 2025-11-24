3.68 BYN
2.96 BYN
3.41 BYN
88 крупных предприятий Германии планируют сокращения сотрудников
Автор:Редакция news.by
Германия переживает очередную волну массовых увольнений. 88 крупных предприятий страны планируют сократить в общей сложности 148 тысяч рабочих мест. В списке почти все отрасли: поставщики автокомплектующих, логистические и IT-компании, авиапредприятия.
Впрочем, в автомобильной промышленности и так ситуация хуже некуда. Как пишет Handelsblatt, только за год число рабочих мест в автопроме ФРГ сократилось более чем на 6 % - почти на 49 тысяч человек. Ключевым фактором стал обратный эффект от санкционной политики. Разрывы цепочек поставок, рост цен на энергию и сырье, а также снижение экспортных возможностей ударили по всей логистике и себестоимости.