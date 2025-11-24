88 крупных предприятий Германии планируют сокращения сотрудников

Впрочем, в автомобильной промышленности и так ситуация хуже некуда. Как пишет Handelsblatt, только за год число рабочих мест в автопроме ФРГ сократилось более чем на 6 % - почти на 49 тысяч человек. Ключевым фактором стал обратный эффект от санкционной политики. Разрывы цепочек поставок, рост цен на энергию и сырье, а также снижение экспортных возможностей ударили по всей логистике и себестоимости.