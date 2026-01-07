"Абсолютная решимость" как право сильного: нападение на Венесуэлу угрожает суверенитету других

И снова над американскими полезными ископаемыми неожиданно найдено государство. США провели против Венесуэлы операцию под кодовым названием "Абсолютная решимость". Эта решимость возвела в абсолют право сильнейшего и низвергла международное право до низов ранее ему не виданных. Интервенция США показала, что суверенитет государств может теперь определяться не наличием армии, а охраной первых лиц, эффективной работой спецслужб и преданностью соратников.

Американская операция началась с бомбардировки. Cтолицу Венесуэлы авиационные снаряды начали разрывать около двух часов ночи. Было задействовано 150 самолетов.

Прошло уже 28 недель с момента первых угроз, 28 недель, и они совершили вероломное, подлое нападение на спящих людей, на спящий народ. Они трусливо напали на этих людей. Диосдадо Кабельо, министр внутренних дел Венесуэлы

Диосдадо Кабельо news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/65899ece-6003-4ace-bea3-77013f278a8f/conversions/3e188e2f-0973-4653-8413-c14add0db83a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/65899ece-6003-4ace-bea3-77013f278a8f/conversions/3e188e2f-0973-4653-8413-c14add0db83a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/65899ece-6003-4ace-bea3-77013f278a8f/conversions/3e188e2f-0973-4653-8413-c14add0db83a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/65899ece-6003-4ace-bea3-77013f278a8f/conversions/3e188e2f-0973-4653-8413-c14add0db83a-xl-___webp_1920.webp 1920w

Приказ об операции президент Дональд Трамп отдал за несколько часов до интервенции. О ней знало лишь ближайшее окружение политика. Опасались утечки информации.

"И это было нападение, подобного которому люди не видели со времен Второй мировой войны. Весь военный потенциал Венесуэлы был выведен из строя, когда наши вооруженные силы, сотрудничая с правоохранительными органами США, успешно захватили Мадуро глубокой ночью", - обозначил лидер Белого дома.

По данным колумбийского президента, в результате атак поражено как минимум 11 военных объектов. Удары также пришлись по главному порту Венесуэлы, зданию парламента и даже мавзолею Уго Чавеса. Десятки человек, как военных, так и гражданских, погибли. Операция готовилась при участии Центрального разведуправления, Агентств нацбезопасности и геопространственной разведки США.

Дэн Кейн news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2912d72c-6944-404a-afab-72dfea164093/conversions/21ffae9d-adc6-4349-ab1f-22f9aded2648-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2912d72c-6944-404a-afab-72dfea164093/conversions/21ffae9d-adc6-4349-ab1f-22f9aded2648-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2912d72c-6944-404a-afab-72dfea164093/conversions/21ffae9d-adc6-4349-ab1f-22f9aded2648-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2912d72c-6944-404a-afab-72dfea164093/conversions/21ffae9d-adc6-4349-ab1f-22f9aded2648-xl-___webp_1920.webp 1920w

Дэн Кейн, председатель Объединенного комитета начальников штабов (США):

"После месяцев работы наших разведчиков по поиску Мадуро и изучению того, как он перемещается, где живет, куда ездит, что ест, что носит, какие у него питомцы, в начале декабря наши силы были приведены в готовность, ожидая ряда совпадающих событий. В течение недель, включая Рождество и Новый год, вооруженные силы США находились в готовности, терпеливо ожидая приказа".

Известно, что изначальной датой начала операции должно было стать католическое Рождество. В чем причина переноса, неизвестно. Но проводя параллели, вывод приходит сам.

Факт 6 лет назад 3 января по приказу Трампа военными США был ликвидирован один из самых влиятельных чиновников Ирана генерал Сулеймани. А в тот же день, 3 января, 1990 года в ходе операции США под названием "Правое дело" был пленен панамский лидер Мануэль Норьега. Это прямой прецедент. Лидера Панамы обвинили в наркоторговле, подвергли американскому суду и приговорили к 40 годам заключения.

Вторжение в страну и свержение Норьеги обеспечили США виды на панамский канал. Агрессия против Венесуэлы выстроена на той же почве - контроль над ресурсами.

"Мы построили нефтяную промышленность Венесуэлы с помощью американского таланта, целеустремленности и мастерства, а социалистический режим украл это у нас при предыдущих администрациях, и они украли это силой. Это стало одной из крупнейших краж американской собственности в истории нашей страны", - заметил Дональд Трамп.

Дональд Трамп news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4e318438-95e9-4693-9bca-8feb5cdaf51c/conversions/a6805612-81a3-42a1-bb95-fdb778f2c314-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4e318438-95e9-4693-9bca-8feb5cdaf51c/conversions/a6805612-81a3-42a1-bb95-fdb778f2c314-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4e318438-95e9-4693-9bca-8feb5cdaf51c/conversions/a6805612-81a3-42a1-bb95-fdb778f2c314-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4e318438-95e9-4693-9bca-8feb5cdaf51c/conversions/a6805612-81a3-42a1-bb95-fdb778f2c314-xl-___webp_1920.webp 1920w

Воровством США назвали период в истории Венесуэлы, когда местные запасы нефти, почти полностью контролировались американцами. А Каракас закономерно вернул контроль и вместе с тем прибыль от добычи себе. Теперь Вашингтон намерен вернуть потерянное.

Трамп заявил, что США готовы взять на себя управление Венесуэлой до тех пор, пока не будет обеспечен необходимый, но по времени неопределенный переход власти.

Тут на сцене мелькнуть постаралась Мария Мачадо - та самая нобелевская лауреатка и венесуэльская активистка против власти Мадуро. Она заявила, что готова взять на себя управление страной. Но в США дали понять, что ее никто не спрашивал. Пока же руководство страной в руках Делси Родригес - вице-президента, которая стала и.о. главы государства. Ее вслед за Мадуро не признали в ЕС, но США готовы вести с ней дела. Они поставили перед Родригес ультиматум: либо новая военная атака, либо полное подчинение воле администрации Трампа. Это условие выдвинуто, пока в Вашингтоне готовят алгоритм управления Боливарианской Республикой, а вместе с тем выбирают того, кто будет ставленником от Белого дома в Каракасе.

Резкое осуждение агрессии и грубого посягательства на суверенитет прозвучало со стороны России, Китая, Кубы, Мексики, Турции, Ирана, Сербии, Сирии.

По инициативе белорусской стороны между Минском и Каракасом состоялся телефонный разговор. В ходе беседы со своим коллегой глава МИД Беларуси Максим Рыженков выразил поддержку правительству Венесуэлы. В Минске категорически осуждают вооруженную агрессию США. Группа друзей в защиту Устава ООН, в которую входит Беларусь, приняла специальное коммюнике, в котором решительно осудила акт агрессии против Венесуэлы и похищение главы государства и правительства страны.

Свою солидарность с Боливарианской Республикой подтвердили и ключевые страны Латинской Америки - Колумбия, Бразилия, Чили. Их жизнь американская операция также разделила на "до" и "после".

Габриэль Борич, президент Чили:

"Если они могут делать это там, почему они не могут делать это в будущем в других странах? Этот факт является частью тревожного геополитического контекста, в котором сила все чаще заменяет правила в качестве механизма разрешения международных конфликтов. Нормализация этой логики подрывает многостороннюю систему, ослабляет демократию в глобальном масштабе и подвергает опасности все страны, особенно те, которые обладают меньшей силой".

Габриэль Борич news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2c4bda7a-d572-45bb-b2d1-f0cba7b45874/conversions/66ba9798-eca5-41a8-8090-de65826541bf-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2c4bda7a-d572-45bb-b2d1-f0cba7b45874/conversions/66ba9798-eca5-41a8-8090-de65826541bf-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2c4bda7a-d572-45bb-b2d1-f0cba7b45874/conversions/66ba9798-eca5-41a8-8090-de65826541bf-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2c4bda7a-d572-45bb-b2d1-f0cba7b45874/conversions/66ba9798-eca5-41a8-8090-de65826541bf-xl-___webp_1920.webp 1920w

После военной операции в Венесуэле Трамп пригрозил Колумбии и Мексике. Действия в Каракасе Белый дом назвал "посланием". Направлено оно не только "задворкам Штатов", но и будущему "придворку" - Гренландии.

С новой силой в медиа стали обсуждать слова Трампа о притязаниях на остров. Американские официальные лица делают вид, будто бы речь идет о чем-то естественном.

"Это было официальной позицией правительства США с самого начала этой администрации, и, откровенно говоря, еще с предыдущей администрации Трампа, - заметил замглавы администрации Трампа Стивен Миллер. - Гренландия должна быть частью Соединенных Штатов. Президент ясно выражал эту позицию. Это официальная позиция правительства США."

Можно сколько угодно рассуждать о международных приличиях, но реальный мир управляется силой и мощью - такова откровенная позиция Соединенных Штатов.