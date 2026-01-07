Фаза операции сменилась с внешней на внутреннюю: как Иран подрывают изнутри

Нынешняя волна протестов в Иране в некоторой степени эхо 12-дневной войны.

В ночь на 13 июня 2025 года Армия обороны Израиля начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев". ВВС нанесли в Иране удары по десяткам целей. В Тегеране были убиты высокопоставленные иранские военные.

Иран в ответ провел операцию "Правдивое обещание 3". А 22 июня по иранским ядерным объектам ударили США. Далее последовали показательные иранские атаки на американские базы в Катаре. А 24 июня глава Белого дома Дональд Трамп заявил о перемирии на Ближнем Востоке.

Однако спустя месяц вновь вступают в силу санкции Организации Объединенных Наций против Ирана - проголосовал Совбез. Ограничения возобновляют эмбарго на поставки тяжелых вооружений и запрет на обогащение и переработку урана. И ключевое - заморозку счетов людей и структур, которые якобы связаны с ядерной и ракетной программой Исламской Республики.

Подрывают экономику: курс иранского риала по отношения к доллару падает на 80 %, инфляция превышает 40 %, скачок цен на продукты и иные товары до 100 пунктов. В конце минувшего года владельцы тегеранских магазинов развернули забастовку из-за экономических проблем.

Аятолла Али Хаменеи, верховный лидер Ирана:

"Рост цен на иностранную валюту, неконтролируемый рост и нестабильность, скачущая вверх и вниз, чтобы торговцы не знали, что им делать. Это делает враг. Конечно, его надо останавливать различными мерами. Стараются и президент, и чиновники - мы пытаемся исправить ситуацию. Мы имеем дело с внешними планами разрушить, дестабилизировать страну, прикрываясь набожными, порядочными торговцами. Эксплуатировать их протест, организовывать беспорядки - это абсолютно неприемлемо".

Иными словами, наращивание агрессии в отношении Ирана не прекратилось. Лишь очередная фаза сменилась - с внешней на внутреннюю.

"На протесты в общественных местах и на улицах - с нарушениями общественного порядка - вышло ограниченное количество человек. Полиция выполняет свои юридические обязательства по сдерживанию, мы обеспечиваем спокойствие и безопасность граждан", - отметил губернатор Тегерана Мохаммад-Садек Мотамедян.

Совсем иначе подается ситуация в Иране внешними заинтересованными силами. Заявляют о беспрецедентной массовости и жертвах беспорядков. Особенно расстаралась американская организация "Правозащитники в Иране". Мол демонстранты требуют смены режима, тысяча арестованных и чуть ли не десятки убитых - рапортует HRAI. А британская Times распространяет сплетни о возможном бегстве из страны верховного лидера.

Параллельно Вашингтон подает новые сигналы о возможном вмешательстве во внутренние дела Исламской Республики. Если в Тегеране начнут убивать протестующих, США "нанесут им очень сильный удар". Об этом заявил Трамп вскоре после операции против венесуэльского лидера Николаса Мадуро. Кстати, Иран активно участвовал в работе нефтяной отрасли Венесуэлы.

Вахид Ахмади, член парламентской комиссии Ирана по нацбезопасности и внешней политике:

"Я думаю, что даже сами американцы хорошо знают, и ряд других стран понимают истинную ситуацию вокруг Исламской Республики. Понимают, каким образом и с какой целью ей пытаются нанести ущерб. Ну, во-первых, Иран готов к любой форме обороны, и если кто-то устроит эскалацию, то Исламская Республика ответит в полном объеме".

Да, США даже не упоминают об иранской ядерной угрозе. Акцент сделан на известный сценарий навязывания западных "демократических" ценностей. Прозвучали законные требования торговцев - подключили легких на подъем студентов. Экономические тиски укрепляют информационными вбросами о спекуляциях местных чиновников на иностранных санкциях. И, наконец, началось запугивание властей последствиями появления сокральных жертв организованных беспорядков. Именно такими известными ходами отыгрывается основная стратегическая цель Вашингтона - углеводородные ценности Ирана.