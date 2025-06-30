"Абсолютный рекорд" - 80 % жителей Франции недовольны действующим премьером

Большая часть Франции недовольна нынешним главой государства Эммануэлем Макроном и премьер-министром Франсуа Байру. На это указывают данные опроса, опубликованного на сайте французского института общественного мнения (IFOP), сообщает БЕЛТА.

Так, действующим премьером недовольны 80 % жителей Франции, что стало рекордом среди всех глав французского правительства с начала истории наблюдения в 1958 году.

"Никогда в истории индексов популярности не фиксировалось столько недовольных премьером французов, как в случае Франсуа Байру (80 %). Это абсолютный рекорд", - отмечает IFOP.

Уточняется, что политик ассоциируется у жителей страны с бездействием, именно такая его позиция стала основной причиной недовольства граждан. Удовлетворены работой Байру на посту премьер-министра лишь 20 % французов.

Кроме того, рейтинг президента Франции Эммануэля Макрона также продемонстрировал снижение. Положительно деятельность лидера страны оценивают лишь 23 % опрошенных, в апреле этот показатель составлял 28 %.

В это же время недовольство главой государства высказали 77 % респондентов. IFOP объясняет снижение рейтинга популярности президента, в частности, снижением авторитета Франции на международной арене.