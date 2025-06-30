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"Абсолютный рекорд" - 80 % жителей Франции недовольны действующим премьером
Большая часть Франции недовольна нынешним главой государства Эммануэлем Макроном и премьер-министром Франсуа Байру. На это указывают данные опроса, опубликованного на сайте французского института общественного мнения (IFOP), сообщает БЕЛТА.
Так, действующим премьером недовольны 80 % жителей Франции, что стало рекордом среди всех глав французского правительства с начала истории наблюдения в 1958 году.
"Никогда в истории индексов популярности не фиксировалось столько недовольных премьером французов, как в случае Франсуа Байру (80 %). Это абсолютный рекорд", - отмечает IFOP.
Уточняется, что политик ассоциируется у жителей страны с бездействием, именно такая его позиция стала основной причиной недовольства граждан. Удовлетворены работой Байру на посту премьер-министра лишь 20 % французов.
Кроме того, рейтинг президента Франции Эммануэля Макрона также продемонстрировал снижение. Положительно деятельность лидера страны оценивают лишь 23 % опрошенных, в апреле этот показатель составлял 28 %.
В это же время недовольство главой государства высказали 77 % респондентов. IFOP объясняет снижение рейтинга популярности президента, в частности, снижением авторитета Франции на международной арене.
Вышеуказанный опрос проводился с 18 по 26 июня, участие в нем приняли 2 тыс. жителей Франции старше 18 лет.