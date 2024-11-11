"Абсолютно необходимо". Трамп неотступно намерен включить Гренландию в состав США

Новая колония или очередной американский штат? Дональд Трамп неотступно намерен включить Гренландию в состав США. Политик заявил, что в скором времени на остров прибудет его сын.



Стремление республиканца поддерживает Илон Маск. В своей соцсети миллиардер заявил, что "жители Гренландии должны сами решать свое будущее, и я думаю, они хотят стать частью Америки!".