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"Абсолютно необходимо". Трамп неотступно намерен включить Гренландию в состав США

Новая колония или очередной американский штат? Дональд Трамп неотступно намерен включить Гренландию в состав США. Политик заявил, что в скором времени на остров прибудет его сын.

Стремление республиканца поддерживает Илон Маск. В своей соцсети миллиардер заявил, что "жители Гренландии должны сами решать свое будущее, и я думаю, они хотят стать частью Америки!".

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Дабы наглядно показать свое нежелание отдавать Вашингтону остров, датский король изменил 500-летний герб государства.

Три короны - символ Кальмарской унии между Данией, Норвегией и Швецией - заменены на белых медведя и барана - животных, которые олицетворяют Гренландию и Фарерские острова.

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