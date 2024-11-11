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"Абсолютно необходимо". Трамп неотступно намерен включить Гренландию в состав США
Новая колония или очередной американский штат? Дональд Трамп неотступно намерен включить Гренландию в состав США. Политик заявил, что в скором времени на остров прибудет его сын.
Стремление республиканца поддерживает Илон Маск. В своей соцсети миллиардер заявил, что "жители Гренландии должны сами решать свое будущее, и я думаю, они хотят стать частью Америки!".
Дабы наглядно показать свое нежелание отдавать Вашингтону остров, датский король изменил 500-летний герб государства.
Три короны - символ Кальмарской унии между Данией, Норвегией и Швецией - заменены на белых медведя и барана - животных, которые олицетворяют Гренландию и Фарерские острова.
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