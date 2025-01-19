Абухович: Трамп считает себя оружием возмездия за то, что сделали с Америкой

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Инициативы избранного президента США Дональда Трампа уже настораживают, например, Канаду, Гренландию, к которым политик имеет территориальные претензии. Но стоит понимать, что Трамп - это известный провокатор. Об этом заявила старший научный сотрудник ОАО "Гипросвязь" Юлия Абухович в "Актуальном интервью".

Юлия Абухович:

"Трамп - это известный провокатор. Многие его заявления были достаточно провокационными. Он никогда не боялся их делать, потому что считает себя оружием возмездия за то, что сделали сегодня с Америкой. Поэтому все эти его заявления - это желание сделать Америку великой за счет всех тех, кто ослаблял ее все это время".

Гость интервью обозначила, что речь идет о Китайской Народной Республике, о Европейском союзе, которые, по обещаниям Трампа, обложатся пошлинами настолько, что вздохнуть не смогут, и их товары вообще никому не будут нужны.