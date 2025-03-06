Администрация Трампа начала масштабное сокращение кадров в ЦРУ

Администрация президента США Дональда Трампа начала масштабное сокращение кадров в Центральном разведывательном управлении (ЦРУ), затронув в первую очередь сотрудников, принятых на работу за последние два года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету New York Times.

"Некоторых сотрудников, нанятых за последние два года, вызвали за пределы штаб-квартиры в Лэнгли, где они были вынуждены сдать свои удостоверения личности сотрудникам службы безопасности", - говорится в сообщении.

По данным газеты New York Times, увольнения направлены на сокращение штата сотрудников, находящихся на испытательном сроке. Как пишет газета, в ЦРУ подтвердили, что часть сотрудников, принятых за последние два года, действительно была уволена. Однако точное число пока не раскрывается.

Ситуация вызвала панику среди молодых сотрудников управления, отмечается в материале. Некоторые опасаются отвечать на телефонные звонки, чтобы не получить вызов на внештатную встречу, за которой следует увольнение. Это уже негативно сказалось на моральном духе и продуктивности работы в агентстве.