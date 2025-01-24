Администрация Трампа не заинтересована участвовать в восстановлении Украины

Администрация президента США Дональда Трампа не заинтересована в том, чтобы участвовать в восстановлении Украины после завершения конфликта. Об этом говорится в материале агентства Bloomberg, сообщает ТАСС.

Как указывает агентство со ссылкой на западного дипломата, администрация Трампа дала понять, что не собирается напрямую в этом участвовать, а рассчитывает на то, что этим займется частный сектор.