Администрация Трампа не заинтересована участвовать в восстановлении Украины

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Администрация президента США Дональда Трампа не заинтересована в том, чтобы участвовать в восстановлении Украины после завершения конфликта. Об этом говорится в материале агентства Bloomberg, сообщает ТАСС.
Как указывает агентство со ссылкой на западного дипломата, администрация Трампа дала понять, что не собирается напрямую в этом участвовать, а рассчитывает на то, что этим займется частный сектор.
Ранее Дональд Трамп заявлял, что не исключает возможности полного прекращения поставок американского оружия Киеву и выражал намерение встретиться с президентом России Владимиром Путиным. В то же время американский лидер допустил введение новых санкций и пошлин против РФ, если она не согласится на сделку по Украине.