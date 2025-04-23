Администрация Трампа рассматривает возможность снижения таможенных пошлин для Китая

Администрация президента США Дональда Трампа изучает возможность снижения пошлин на китайские товары в качестве шага по ослаблению напряженности с Пекином. Об этом информирует ТАСС.

Пошлины, вероятно, могут быть сокращены на 50-65 %. Кроме того, американские власти изучают возможность применения дифференцированного подхода к снижению пошлин.

Указывается, что президент США пока не принял окончательного решения по данному вопросу, обсуждения по возможным вариантам реализации данного шага продолжаются.

Сам Трамп также говорил недавно, что США снизят таможенные пошлины в отношении китайских товаров. Американский лидер назвал существующие суммарные пошлины на товары из Китая очень высокими и анонсировал, что пошлины существенно снизятся, но при этом они все равно не будут равны нулю.

Суммарные пошлины США на товары из КНР в настоящее время достигают 145 %. Китай в ответ на действия администрации Трампа поднял с 12 апреля 2025 года пошлины на товары из США до 125 %.