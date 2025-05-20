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Адвокат главы Гагаузии назвал абсурдными обвинения против нее
Адвокат главы Гагаузии назвал абсурдными обвинения против нееnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7c678a32-1002-4415-97cc-26e51700fb41/conversions/2a08171a-e322-4976-b5ee-7565a3d486e6-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7c678a32-1002-4415-97cc-26e51700fb41/conversions/2a08171a-e322-4976-b5ee-7565a3d486e6-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7c678a32-1002-4415-97cc-26e51700fb41/conversions/2a08171a-e322-4976-b5ee-7565a3d486e6-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7c678a32-1002-4415-97cc-26e51700fb41/conversions/2a08171a-e322-4976-b5ee-7565a3d486e6-xl-___webp_1920.webp 1920w
Адвокат главы Гагаузии Евгении Гуцул Сергей Морару заявил, что у следствия нет доказательств выдвинутых против нее обвинений в причастности к финансированию партии "Шор", пишет ТАСС.
"Гуцул была в партии простым секретарем. Как она могла определять источники финансирования? У нее не было таких полномочий. Это абсурд. <...> Обвинения в ее адрес не подкреплены реальными фактами и доказательствами. Гуцул попала в эту ситуацию только потому, что она занимает пост главы Гагаузии, а вовсе не потому, что что-то реально совершила", - сказал адвокат журналистам после заседания суда.