Адвокат главы Гагаузии назвал абсурдными обвинения против нее

"Гуцул была в партии простым секретарем. Как она могла определять источники финансирования? У нее не было таких полномочий. Это абсурд. <...> Обвинения в ее адрес не подкреплены реальными фактами и доказательствами. Гуцул попала в эту ситуацию только потому, что она занимает пост главы Гагаузии, а вовсе не потому, что что-то реально совершила", - сказал адвокат журналистам после заседания суда.