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Адвокат главы Гагаузии назвал абсурдными обвинения против нее

Адвокат главы Гагаузии назвал абсурдными обвинения против нее

Адвокат главы Гагаузии Евгении Гуцул Сергей Морару заявил, что у следствия нет доказательств выдвинутых против нее обвинений в причастности к финансированию партии "Шор", пишет ТАСС.

"Гуцул была в партии простым секретарем. Как она могла определять источники финансирования? У нее не было таких полномочий. Это абсурд. <...> Обвинения в ее адрес не подкреплены реальными фактами и доказательствами. Гуцул попала в эту ситуацию только потому, что она занимает пост главы Гагаузии, а вовсе не потому, что что-то реально совершила", - сказал адвокат журналистам после заседания суда.

Евгения ГуцулГагаузия