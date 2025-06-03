Адвокат: Глава Гагаузии Евгения Гуцул находится под следствием незаконно

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Глава Гагаузской автономии в составе Молдовы Евгения Гуцул находится под следствием незаконно, поскольку ее статус подозреваемой истек в 2022 году, утверждает адвокат Сергей Морару. Об этом сообщают РИА Новости.

Сторонники Гуцул и представители оппозиционного блока "Победа" собрались у здания суда, требуя прекращения политических репрессий. Участники акции развернули флаг Гагаузской автономии и скандируют лозунги "Свободу политзаключенным!" и "Долой ПДС!". В пикете участвовали около 500 человек. После заседания Гуцул заявила журналистам, что по ее уголовному делу не проводилось ни одной экспертизы для определения суммы предполагаемого ущерба.

"Госпожа Гуцул незаконно под следствием, так как срок в три месяца на статус подозреваемой истек еще осенью 2022 года. Последующие обвинения тоже незаконны. Сегодня подали ходатайство (в связи с нарушением процедуры. - Прим. ред.), суд решит, направлять ли дело в Конституционный суд", - заявил Сергей Морару журналистам.

Гуцул и активистку блока "Победа" Светлану Попан обвиняют в финансировании избирательной кампании 2023 года и причастности к деятельности запрещенной партии "Шор".