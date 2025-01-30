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Аэропорт Брюсселя заявил о невозможности воздушного сообщения по всей стране
Аэропорт Брюсселя сообщил о невозможности отправки рейсов по всей стране из-за сбоя в системе управления воздушным движением, пишет ТАСС.
"В связи с техническими неполадками в системе управления воздушным движением в Бельгии в настоящее время не осуществляется воздушное сообщение", - говорится в X. Уточняется, что у руководства аэропорта в данный момент нет информации о том, как долго воздушное пространство страны будет закрыто.