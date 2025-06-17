Аэропорт Домодедово передадут государству: суд одобрил иск Генпрокуратуры РФ

Арбитражный суд Московской области одобрил иск, поданный Генеральной прокуратурой России, и направил в доход государства аэропорт Домодедово. Такой информацией поделился один из участников судебного процесса, пишет БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.

По его словам, решение удовлетворено полностью и приведено к немедленному исполнению.

В пресс-службе Домодедово отметили, что аэропорт работает в штатном режиме и выполняет все обязательства перед пассажирами и партнерами. "Все сервисы функционируют бесперебойно, рейсы осуществляются в соответствии с действующим расписанием, операционные процессы обеспечены в полном объеме", - указали там.

Ранее сообщалось, что Арбитражный суд Московской области назначил основное заседание по иску Генпрокуратуры к Домодедово на 14 мая. Затем стало известно, что слушания продолжаются 17 июня, поскольку ответчику потребовалось время для формирования письменной позиции по представленным материалам.

Как отмечает агентство, Генпрокуратура РФ ранее подала иск против группы компаний, связанных с аэропортом Домодедово, а также против его владельца Дмитрия Каменщика. В иске Генпрокуратура требовала признать недействительными ряд сделок, совершенных с 2016 года, по переводу компаний группы "Домодедово" под иностранное влияние. Также прокуратура требует взыскать в доход государства 100 % ООО "ДМЕ холдинг", под контролем которого находятся активы аэропорта.