Аферисты в Польше предлагают украинцам продлить срок действия паспортов

Мошенники предлагают украинцам в Польше "продлить" срок действия паспортов, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя одной из фирм, занимающейся помощью в оформлении документов.

"В последнее время в Польше "зависли" с просроченными паспортами множество граждан Украины, которые не могут выехать на родину для того, чтобы заменить паспорт и в консульствах им также паспорт не поменяют. В первую очередь это касается мужчин призывного возраста, которых после возвращения не выпустят из страны", - рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что таким положением дел начали пользоваться мошенники, которые предлагают якобы возможность продлить срок действия украинского паспорта.

"Украинцам постоянно поступают предложения продлить паспорт. Мошенники, утверждают, что у них есть люди, которые якобы вхожи в посольство Украины, в консульство и могут решить вопрос о продлении паспорта", - пояснил собеседник агентства.

По его данным, стоимость такой "услуги" составляет от нескольких сотен до полутора тысяч евро.

"В паспорт человека, который купился на такое предложение, мошенники ставят некий штамп, где говорится, что его срок действия продлен. Я видел эти штампы, они не имеют ничего общего с действительностью и изготовлены кустарным образом", - рассказал представитель фирмы.

Он отметил, что такие паспорта автоматически становятся недействительными, а их обладатели получают еще больше проблем.

"Нам приносят такие паспорта, когда речь идет, например, о получении временного разрешения на пребывание на территории Польши. Но этот паспорт сразу является недействительным, так как в него внесены незаконные отметки, о которых ни один уполномоченный орган не имеет ни малейшего представления. Даже если человек имеет необходимые для нахождения в Польше документы, если у него есть здесь работа, он платит налоги, имеет место жительства и так далее, его паспорт является недействительным, и мы не можем подавать его в Управление по делам иностранцев", - сказал собеседник агентства.