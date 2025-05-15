AFP: на переговорах в Стамбуле Зеленского не будет

Владимир Зеленский news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2cc3f004-7d7c-436e-b4a0-de55762e6a4b/conversions/4b5198b0-a958-4b97-b66c-ae90ee44a378-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2cc3f004-7d7c-436e-b4a0-de55762e6a4b/conversions/4b5198b0-a958-4b97-b66c-ae90ee44a378-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2cc3f004-7d7c-436e-b4a0-de55762e6a4b/conversions/4b5198b0-a958-4b97-b66c-ae90ee44a378-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2cc3f004-7d7c-436e-b4a0-de55762e6a4b/conversions/4b5198b0-a958-4b97-b66c-ae90ee44a378-xl-___webp_1920.webp 1920w

Владимир Зеленский не будет присутствовать на переговорах по Украине в Стамбуле, сообщает ТАСС со ссылкой на AFP.

Об этом стало известно после окончания переговоров Зеленского с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Как отмечает издание "Страна.ua", встреча длилась почти 3 часа.

Ранее Зеленский заявил, что выскажет решение об участии Киева в переговорах с Москвой после встречи с Эрдоганом. Также он подчеркнул, что уровень украинской делегации, прибывшей в Стамбул, "самый высокий". "МИД, мой офис, военные, наши разведки, представители всех наших разведок, кстати, для того, чтобы принимать любые решения к ожидаемому справедливому миру", - уточнил он.

Вечером 14 мая стало известно, что российскую делегацию на переговорах с Украиной возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский. Помимо него в состав делегации вошли замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.