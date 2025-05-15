3.72 BYN
3.02 BYN
3.39 BYN
AFP: на переговорах в Стамбуле Зеленского не будет
Владимир Зеленский не будет присутствовать на переговорах по Украине в Стамбуле, сообщает ТАСС со ссылкой на AFP.
Об этом стало известно после окончания переговоров Зеленского с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Как отмечает издание "Страна.ua", встреча длилась почти 3 часа.
Ранее Зеленский заявил, что выскажет решение об участии Киева в переговорах с Москвой после встречи с Эрдоганом. Также он подчеркнул, что уровень украинской делегации, прибывшей в Стамбул, "самый высокий". "МИД, мой офис, военные, наши разведки, представители всех наших разведок, кстати, для того, чтобы принимать любые решения к ожидаемому справедливому миру", - уточнил он.
Вечером 14 мая стало известно, что российскую делегацию на переговорах с Украиной возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский. Помимо него в состав делегации вошли замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.
ТАСС сообщает, что российская делегация в Стамбуле сделает важное заявление для прессы в ближайшее время.