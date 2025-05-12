Агония "Игналины": из-за чего Литва потеряла 70 % электроэнергии и получила убытки в 5 млрд евро

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Европейская интеграция обернулась катастрофой для Литвы, были свернуты целые отрасли экономики. Да, Европа из своих фондов регулярно выделяет Вильнюсу деньги, но их хватает лишь на то, чтобы частично компенсировать потери, масштаб которых колоссальный.

Гордость Литовской ССР, двухблочная АЭС с крупнейшим реактором в 1,5 ГВт "Игналина", запущенная в 1980-х. Она покрывала своими мощностями всю Прибалтику и давала энергию соседним странам соцлагеря.

Станция стала настоящим подарком для Вильнюса, причем случайным: изначально АЭС собирались строить на белорусском берегу озера Дрисвяты. Однако после изучения грунта стало понятно, лучше это делать на другой стороне реки - литовской.

В 1987 году даже планировали построить третий блок. Вмешалась пресловутая перестройка - литовские националисты саботировали возведение и заявили: "Русские - пошли вон". В 1991-м Вильнюс получил полный контроль над "Игналиной".

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5 тыс. сотрудников обеспечивали энергией Прибалтику, Беларусь и даже европейскую часть России. Более того, у официального Вильнюса даже существовали планы по строительству второй АЭС - Висагинской. Но тут в дверь постучали - для Европейского союза в начале 21 века "Игналина" стала костью в экономическом горле. 19 февраля 2001 года правительство Литвы постановило: закрыть первый блок Игналинской АЭС.

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Евросоюз обещал деньги на закрытие станции, но слова оказались щедрее дел - на ликвидацию "Игналины" дали чуть менее 2 млрд евро, а нужно было 8 млрд евро. Станцию закрыли, так и не решив вопросы с могильником ядерных отходов.

Сергей Перепелица, политический обозреватель (Литва):

"Кому на рынке нужен продавец с дешевой электроэнергией?! Дешевая электроэнергия позволяла бы и более дешевую продукцию другим предприятиям производить, с которой они бы могли свободно выходить дальше на рынок в Европе. А продавая более дешевую продукцию, они могли бы составить большую конкуренцию европейским гигантам. Естественно, это был политический момент".

Итоги агонии "Игналины" - потеря 70 % собственной электроэнергии, рост цен на электричество в четыре раза и убытки в 5 млрд евро.

Оголтелая политика снизила конкурентоспособность и без того хромающей экономики, которая долгие годы рассчитывала на дотации Запада. В минувшем году в Министерстве экономики и инноваций официально констатировали очевидное.

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