Агрессивная милитаризация под предлогом обороны - главный принцип НАТО
Агрессивная милитаризация под предлогом обороны - вот главный принцип НАТО. Созданный для противостояния Советскому Союзу альянс должен был распасться вместе с СССР, но за последние 30 лет принял 16 новых участников и еще 16 включились в натовскую инициативу "партнерство ради мира".
Только в этом году псевдооборонительный союз Европы и США уже успел перебросить к белорусской границе сотню танков и несколько батальонов солдат. Пока больше всех преуспела Литва. Прибалты вместе с поляками планируют возвести военный полигон прямо на границах с Беларусью. А к 2027 году на наших западных рубежах появится пятитысячная бригада немецких войск по приглашению Вильнюса.
Впрочем, именно псевдооборона является главным приоритетом "развития" Литвы. Так, до 2025 года балтийская республика намеревается потратить аж 812 млн евро на закупку противотанковых мин. Часть этой суммы - чуть менее 200 млн евро - будет выделена из оборонного фонда Евросоюза SAFE, то есть из кармана европейских налогоплательщиков, а большая часть - из кармана простых литовцев.