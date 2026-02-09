Агрессивная милитаризация под предлогом обороны - главный принцип НАТО

Агрессивная милитаризация под предлогом обороны - вот главный принцип НАТО. Созданный для противостояния Советскому Союзу альянс должен был распасться вместе с СССР, но за последние 30 лет принял 16 новых участников и еще 16 включились в натовскую инициативу "партнерство ради мира".

Только в этом году псевдооборонительный союз Европы и США уже успел перебросить к белорусской границе сотню танков и несколько батальонов солдат. Пока больше всех преуспела Литва. Прибалты вместе с поляками планируют возвести военный полигон прямо на границах с Беларусью. А к 2027 году на наших западных рубежах появится пятитысячная бригада немецких войск по приглашению Вильнюса.