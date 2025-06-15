Агрессия Израиля против Ирана не могла осуществляться без согласия США

Глава иранского МИД Аббас Арагчи на встрече с иностранными дипломатами в Тегеране заявил о том, что Иран располагает свидетельствами того, что Вооруженные силы США на Ближнем Востоке оказывали поддержку Израилю при нанесении ударов по территории исламской республики. Об этом сообщает ТАСС .

"Агрессия Израиля против Ирана не могла быть осуществлена без согласия и поддержки США. У нас есть убедительные доказательства того, что американские силы в регионе оказывали Израилю помощь в совершении этих атак", - привело его слова агентство Tasnim.