3.77 BYN
3.00 BYN
3.47 BYN
Агрессия Израиля против Ирана не могла осуществляться без согласия США
Автор:Редакция news.by
Агрессия Израиля против Ирана не могла осуществляться без согласия СШАnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/777e73fa-e38c-41c8-bdff-360d44867611/conversions/9bb5b648-8280-4821-8769-20e9d4fc9074-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/777e73fa-e38c-41c8-bdff-360d44867611/conversions/9bb5b648-8280-4821-8769-20e9d4fc9074-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/777e73fa-e38c-41c8-bdff-360d44867611/conversions/9bb5b648-8280-4821-8769-20e9d4fc9074-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/777e73fa-e38c-41c8-bdff-360d44867611/conversions/9bb5b648-8280-4821-8769-20e9d4fc9074-xl-___webp_1920.webp 1920w
Глава иранского МИД Аббас Арагчи на встрече с иностранными дипломатами в Тегеране заявил о том, что Иран располагает свидетельствами того, что Вооруженные силы США на Ближнем Востоке оказывали поддержку Израилю при нанесении ударов по территории исламской республики. Об этом сообщает ТАСС.
"Агрессия Израиля против Ирана не могла быть осуществлена без согласия и поддержки США. У нас есть убедительные доказательства того, что американские силы в регионе оказывали Израилю помощь в совершении этих атак", - привело его слова агентство Tasnim.