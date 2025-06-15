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Агрессия Израиля против Ирана не могла осуществляться без согласия США

Агрессия Израиля против Ирана не могла осуществляться без согласия США

Глава иранского МИД Аббас Арагчи на встрече с иностранными дипломатами в Тегеране заявил о том, что Иран располагает свидетельствами того, что Вооруженные силы США на Ближнем Востоке оказывали поддержку Израилю при нанесении ударов по территории исламской республики. Об этом сообщает ТАСС.

"Агрессия Израиля против Ирана не могла быть осуществлена без согласия и поддержки США. У нас есть убедительные доказательства того, что американские силы в регионе оказывали Израилю помощь в совершении этих атак", - привело его слова агентство Tasnim.

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