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В мире
Airbus сократит 2 тыс. рабочих мест в оборонно-космическом подразделении
5 часов назад
Airbus
сокращения
Президент
Все
Лукашенко о России: Мы рассчитываем на скорейший запуск объединенных рынков газа и нефтепродуктов
Недавно
Лукашенко обозначил главные стратегические направления развития Союзного государства
Недавно
Лукашенко заявил, что в союзной "двойке" Беларусь и Россия смогли полно реализовать свой потенциал
Недавно
Лукашенко: При санкционном давлении Беларусь и Россия не просто выстояли, а стали сильнее
Недавно
Политика
Все
Президент России прибыл во Дворец Независимости для участия в ВГС Союзного государства
1 час назад
В Минске состоится заседание Высшего госсовета Союзного государства. Встречаем первых гостей
2 часа назад
6 декабря - последний день сбора подписей за кандидатов в Президенты Беларуси. Что дальше?
7 часов назад
Путин посетит Минск для участия в Высшем госсовете Союзного государства
14 часов назад
СМИД ОБСЕ: Беларусь продолжает стучаться во все возможные двери с предложениями о мире
17 часов назад
Общество
Все
Союзному государству - 25 лет. О важности Союза рассказал Дмитрий Швайба
1 час назад
Профсоюзы Беларуси мониторят температурный режим на рабочих местах
1 час назад
Останки не менее 300 человек обнаружены в захоронении времен ВОВ в Могилеве
2 часа назад
Белорусские правоохранители и полиция Дубая намерены укреплять взаимодействие в сфере медобеспечения
2 часа назад
Экономика
Все
В белорусских санаториях подорожают путевки. Узнали, насколько
Недавно
БМЗ будет перерабатывать металлургическую пыль
3 часа назад
В Беларуси обсуждается новый проект АПК на 170 млн долларов с группой компаний "Содружество"
16 часов назад
В чем уникальность продукции Минского электротехнического завода для российского рынка
17 часов назад
Качество, ассортимент товаров. Белорусы смогут обратиться в профсоюзные общественные приемные
05.12.2024
09:55
В мире
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Лавров: У нас нет намерения уничтожать украинский народ
Недавно
Лавров о Трампе: Он весьма дружелюбен в разговоре, но это не значит, что он настроен пророссийски
Недавно
Есть ли каналы связи между Россией и США, ответил Лавров
Недавно
Лавров о Западе: Мы готовы направить дополнительные "сообщения", если не сделают необходимых выводов
1 час назад
Регионы
Все
В Слониме открыли спортивный комплекс "Гвардейский" для военнослужащих
24.11.2024
17:58
С какой целью генпрокурор Беларуси посетил Оршанский район?
22.11.2024
17:54
Мэр Минска проинспектировал строительство мусороперерабатывающего завода
11.11.2024
18:36
Строительство поликлиник и жилья - как развивается Минский район
11.11.2024
17:24
В Борисовском районе создали STEM-пространство для детей с особенностями развития
05.11.2024
18:35
Происшествия
Все
Полиция Мельбурна разыскивает двух подозреваемых в поджоге синагоги
1 час назад
Убийство супругов-валютчиков 25-летней давности раскрыто в Витебске
3 часа назад
Три человека погибли в Перу после внезапного камнепада
15 часов назад
Мужчина отдал свой Nissan сыну знакомого для ремонта, а тот перестал выходить на связь
15 часов назад
Кругозор
Все
Снеговики от 14 руб., елки от 30: узнали цены на новогодние украшения в магазинах и ТЦ Минска
02.12.2024
19:23
Гороскоп на неделю со 2 по 8 декабря: Тельцы будут окутаны романтикой, Рыбам придется сделать выбор
02.12.2024
08:00
Чего ждать в декабре 2024 - расклад таро для всех знаков зодиака
01.12.2024
08:00
Магнитные бури в декабре 2024 года: когда ждать неблагоприятные дни?
29.11.2024
15:38
Праздники в декабре 2024 года: календарь событий в Беларуси
29.11.2024
08:00