3.86 BYN
2.75 BYN
3.19 BYN
Активистов "Флотилии свободы" избили в испанском Бильбао
Скандал в Испании: злосчастья продолжают преследовать активистов, которые пытались попасть в Газу на кораблях "Флотилии свободы", следовавшие в сектор Газа.
Суда с пассажирами были задержаны израильскими военными, а теперь, когда те были отпущены по домам, часть из них жестоко избили в испанском Бильбао.
Испанский премьер пообещал разобраться в ситуации, а израильтяне потребовали от Мадрида объяснений.
Дело в том, что активисты с "Флотилии свободы" после задержания израильтянами также подверглись издевательствам: их избивали на глазах у министра нацбезопасности Бен-Гвира, который позировал на фоне стоящих на коленях арестантов. Позднее часть из задержанных утверждала, что подверглась в израильских тюрьмах сексуальному насилию.
Испания выступила с жестким осуждением действий официального Тель-Авива: теперь же, как оказалось, Мадрид обошелся с активистами ничуть не менее жестоко.