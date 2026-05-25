Активистов "Флотилии свободы" избили в испанском Бильбао

Скандал в Испании: злосчастья продолжают преследовать активистов, которые пытались попасть в Газу на кораблях "Флотилии свободы", следовавшие в сектор Газа.

Суда с пассажирами были задержаны израильскими военными, а теперь, когда те были отпущены по домам, часть из них жестоко избили в испанском Бильбао.

Испанский премьер пообещал разобраться в ситуации, а израильтяне потребовали от Мадрида объяснений.

Дело в том, что активисты с "Флотилии свободы" после задержания израильтянами также подверглись издевательствам: их избивали на глазах у министра нацбезопасности Бен-Гвира, который позировал на фоне стоящих на коленях арестантов. Позднее часть из задержанных утверждала, что подверглась в израильских тюрьмах сексуальному насилию.