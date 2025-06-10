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Активистов судна "Мадлен" доставили в аэропорт для депортации
В Европе идут протесты. Здесь поводом стало задержание Израилем группы активистов во главе с Гретой Тунберг. В Нидерландах дошло до столкновений: стычки развернулись у здания МИД в Гааге.
В Париже тысячи протестующих собрались на площади Республики по призыву левой партии "Непокоренная Франция". К ночи на улицах было уже порядка 50 тыс. человек. Полиция привычно принялась разгонять демонстрантов и растаскивать участников сидячего пикета. Протесты прошли и в других городах Франции.
Судно "Мадлен", среди пассажиров которого была известная активистка Грета Тунберг, входило в миссию коалиции "Флотилия свободы" по доставке гуманитарной помощи в сектор Газа. Оно было перехвачено израильскими военными, а участников миссии доставили в аэропорт Бен-Гурион для возвращения в свои страны.