Александар Вучич анонсировал череду отставок в Сербии из-за трагедии в Нови-Саде

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Трагедия на вокзале в Нови-Саде приведет к череде отставок чиновников, оставление своей должности министром строительства является только началом. Об этом президент Сербии Александр Вучич заявил 4 ноября в эфире телеканала TV Happy, сообщает БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.

"Это тяжелый удар для страны, серьезный психологический удар, ведь мы не можем вернуть 14 человек. Невыносимая боль для их семей, невыносимый удар для всей страны, и поэтому все, о чем я говорил, должно быть реализовано, и политическая сторона. И я уверен, что это только начало отставок, это уже ясно", - отметил Вучич, добавив, что важным фактором является определение лиц, которые понесут уголовную ответственность.

Министр строительства, транспорта и инфраструктуры Сербии Горан Весич в понедельник заявил о своей отставке из-за гибели на вокзале Нови-Сада 14 человек. Трое выживших в настоящее время находятся в крайне тяжелом состоянии.

Вучич ранее подчеркнул, что никому не удастся избежать ответственности и все виновные понесут самое серьезное наказание.

50-метровая бетонная конструкция, находившаяся на здании вокзала второго по численности населения города Сербии, обрушилась в пятницу днем. Причины разрушения пока не установлены.