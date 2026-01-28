Александр Яцек: Замена российского газа на газ из США обернулась для Европы экономическим коллапсом

Совет ЕС решил полностью запретить поставки российского газа в Евросоюз с 2027 года. По словам политолога, представителя общества "Польша - Восток" Александра Яцека, страны уже ощутили на себе экономическую уязвимость и потерю конкурентоспособности. И ситуация будет только усугубляться.

По словам эксперта, сегодня газ в Европе в 2 раза дороже, к тому же он нестабильный, потому что покупается на биржах то задешево, то задорого. "За последний месяц он подорожал на бирже почти в 2 раза из-за того, что в Америке произошли сложности с погодой и транспортом, который тоже дорогой. Так что вместо стабильной системы получили дорогую и нестабильную, зато американцы получили пользу, когда заменили российские фирмы в поставках на американский сжиженный газ", - отметил политолог.