Алиев: Азербайджан передаст США факты незаконной деятельности USAID

Азербайджан передаст США факты о незаконной деятельности USAID на территории страны. Об этом заявил Президент республики Ильхам Алиев.

На данный момент азербайджанской стороной ведется предварительное следствие: преступную работу агентства изучает Генпрокуратура. Однако уже на этом этапе, как отметил Алиев, виден масштаб антиазербайджанской активности организации, попытки подорвать работу правительства, а также явные стремления вмешаться во внутренние дела.

Тем временем США возобновят по меньшей мере 6 закрытых ранее программ помощи Агентства США по международному развитию. Как сообщают СМИ, к работе вернутся программы в Иордании, Сомали, Ираке, Ливане, Сирии и Эквадоре.